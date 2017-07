Slecht nieuws voor te trage brandweervrouw: conditietest niet discriminerend

OOSTERBEEK - Het is officieel einde verhaal voor brandweervrouw Jorien Traas uit Oosterbeek. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat er geen sprake is van discriminatie bij de nieuwe conditietest van de brandweer.

De Oosterbeekse was zeventien jaar vrijwilligster bij de brandweer, maar sinds 1 juli mag zij geen brand meer blussen. Ze zakte voor het onderdeel waarbij ze in 2 minuten 100 traptreden moet lopen met 42 kilo bepakking.

Traas spande vorige maand een zaak aan bij het College omdat ze vindt dat de test discrimineert op basis van leeftijd en geslacht. 'De nieuwe test maakt geen onderscheid meer naar lengte, leeftijd en geslacht', zei ze vorige maand tegen Omroep Gelderland. 'Daardoor moet ik hetzelfde doen als een jongen van 18 jaar oud.'

Wel 'indirect onderscheid'

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt anders: er is geen sprake van discriminatie bij de fitheidstest. Wel concludeert het College dat mannen en jongeren vaker voor de test slagen dan vrouwen en ouderen.

Daarmee maakt de test indirect wel onderscheid op grond van leeftijd en geslacht, maar dat is volgens het College niet verboden als er een goede reden voor is. Die reden is er volgens het College: het garanderen van de veiligheid.

