'Exootbuster' pakt overlast planten aan

PUTTEN - Het waterschap Veluwe en Vallei heeft speciale teams om planten die hier niet thuis horen te verwijderen. En vaak is dat gewoon handwerk.

De combinatie van regen en zonneschijn laat planten flink groeien, maar ook de soorten die hier eigenlijk niet thuishoren. Richard van der Stouwe van het waterschap Veluwe en Vallei is in de zomermaanden een zogenoemde exootbuster. Samen met zijn collega's jaagt hij op planten die niet in de sloten en watergangen thuishoren. 'Ik ben een soort speurneus', reageert hij lachend.

Nachtmerrie van het waterschap

Met lieslaarzen en handschoenen tot aan z'n ellebogen waadt hij door het water in Putten bij de Oldenallerbrug. 'Ik jaag op de Grote Waternavel. Dat is echt de gevreesde plant van waterschap Nederland.'

'Het plantje vormt een dikke laag en verstikt alles wat eronder zit aan leven. De hele Arkemheense polder zat eronder. Eerst hebben we met machines de grote stukken eruit gehaald. Vervolgens is het met de hand alles eruit vissen wat is achtergebleven', zegt Van der Stouwe terwijl hij een plantje doormidden breekt.

'Kijk dan heb je er gelijk twee. Het groeit echt centimeters per dag.' Vaak is de oorzaak een vijver die overloopt of zoals in dit geval een tuincentrum met een wateruitlaat op een sloot. De Grote Waternavel mag inmiddels niet meer verkocht worden. In 2005 was het een ware plaag, nu is de plant onder controle.

Overstromingen door exoten

Dat exotische planten veel overlast kunnen veroorzaken en zelfs de kans op overstromingen vergroten, blijkt uit onderzoek van onder meer de Universiteit Utrecht en de Radboud Universiteit.

Computermodellen laten zien dat soorten als de Japanse Duizendknoop binnen een paar jaar uiterwaarden kunnen overgroeien en inheemse planten verstikken. De grote plant houdt ook water tegen en daardoor kan het waterpeil met bijna een derde stijgen in de zomer en herfst.

Polder inmiddels schoon

Exootbuster Van der Stouwe zag hetzelfde gebeuren met de Grote Waternavel. 'Behalve dat diertjes en planten eronder dood gaan, hindert het ook de waterdoorstroming richting de randmeren. Het gevolg is dat je overstromingen krijgt.'

De oogst na een uurtje is een volle emmer met plantjes. 'Dit is een moeilijk stuk, omdat alles met de hand moet worden gedaan. Maar als je dit laat liggen, is volgend jaar alles dichtgegroeid.'