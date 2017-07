Provincie stelt ultimatum aan eigenaar varkenshouderij Erichem

ERICHEM - De provincie Gelderland wil dat de eigenaar van de voormalige stal Knorhof in Erichem uiterlijk dinsdag om 10.00 uur begint met opruimen van de stallen waar onlangs een grote brand woedde.

Bij die brand kwamen alle 20.000 aanwezige varkens om het leven. De eigenaar, Adriaan Straathof, weigerde maandag de opdracht tot sloop te tekenen. De eigenaar wil eerst met zijn verzekeraar om tafel zitten.

Maar de provincie weigert op haar beurt veel uitstel te geven. 'Het opruimen van de kadavers en alle puin is een complexe materie, zeker doordat er sprake is van asbestsanering. Dat moet goed en zorgvuldig gebeuren, maar er moet vaart worden gemaakt door de eigenaar', staat te lezen in een persbericht.

Mocht Straathof dinsdag om 10.00 uur niet kunnen beginnen met opruimen, dan begint de provincie zelf met de opruimwerkzaamheden. En dan op kosten van de eigenaar.

Zie ook: