Honderden steunbetuigingen voor vader gepeste jongen

MILLINGEN AAN DE RIJN - Maandagmiddag stond de teller op ongeveer 300 en het loopt nog steeds op. Harry Siebers, vader van de 11-jarige Stefan, kreeg honderden steunbetuigingen. Siebers postte op Facebook een alarmerende tekst over de steeds heviger wordende pesterijen tegen zijn zoon met autisme.

'Het is hartverwarmend om te zien hoeveel positieve reacties er loskomen na mijn post', zegt Harry licht geëmotioneerd. 'Als ik de reacties lees, lijkt het alsof het een veel groter probleem is hier in Millingen aan de Rijn. Mensen reageren met het verhaal dat zij er zelf ook last van ondervinden.'

Het is vrijdagmiddag als de 11-jarige Stefan naar de speeltuin wil. Doordat hij door zijn autistische stoornis soms anders reageert, is hij regelmatig het middelpunt van spot en pesterijen. Stefan wordt bang en reageert niet altijd handig op de situatie waardoor de pesterijen steeds verder uit de hand lopen.

Afgelopen vrijdag is hij zo bang dat hij met zijn vader een sluiproute verzint naar de speeltuin waar hij wil spelen. Voor Harry is dit het moment om het alarmerend verhaal op Facebook te delen. 'Onze zoon vreet ook alles uit wat je kunt verwachten van een 11-jarige en soms wel meer. Als hij iets doet dat niet mag of kan, kom dan naar ons huis en leg het ons uit zodat wij daar iets mee kunnen doen maar pest hem niet.'

Siebers doet ook een beroep op het reflectief vermogen van ouders. 'Zeg niet in eerste instantie: mijn kind doet zoiets niet. Je kind doet zoiets wel namelijk.'

