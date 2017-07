Hé, er zit een granaat onder mijn grasmaaier

DODEWAARD - De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft maandagmiddag in Dodewaard een brisantgranaat tot ontploffing gebracht.

Op het open veld bij een boomkweker was de granaat tijdens het maaien tussen de messen van een tractormaaier terechtgekomen. In eerste instantie dacht men dat er een probleem met de V-snaar was, zegt de wijkagent.

Maar toen de monteur de tractormaaier nakeek, trof hij een granaat uit de Tweede Wereldoorlog aan. De EOD heeft het explosief verwijderd en het ter plaatse tot ontploffing gebracht.