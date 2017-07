Massale essensterfte: 1000 bomen gekapt in Achterhoek

LAREN - Staatsbosbeheer maakt zich ernstige zorgen over het voortbestaan van de es. In korte tijd is bijna 90 procent ervan besmet met de essentaksterfte. Bomen die de schimmel oplopen gaan hoe dan ook dood. Vanwege het gevaar van vallende bomen kapt Staatsbosbeheer minimaal 1000 geïnfecteerde essen in de Achterhoek.

De essentaksterfte is vanuit Oost-Europa naar Gelderland opgerukt. Helemaal nieuw is de ziekte hier niet, vertelt Staatsbosbeheer-boswachter Dirk van den Brink. 'Het is al sinds 2009, maar het is zo snel gegaan. Nu zien we in één keer dat binnen twee jaar tijd de bomen allemaal doodgaan. Vandaar dat we landelijk hebben gezegd: er moet gewoon opgetreden worden, want de veiligheid voor de mensen is in gevaar.'

Alleen maar dode bomen

In Lochem is goed te zien hoe snel de schimmel om zich heen grijpt. Een bosperceel met alleen maar essen van ongeveer een hectare is helemaal afgestorven. Boswachter Dirk van den Brink is zichtbaar geraakt. 'Ik werk hier 25 jaar en 23 jaar geleden is dit opgeleverd. We hebben alles toen helemaal opnieuw ingeplant. Dan zie je het groeien en dan denk je: "Wouw! Dit gaat mooi bos worden." En dan kom je hier kijken en dan zie je alleen maar dode bomen. Dat doet wel wat met je.'

De schimmel verspreidt zich via de wind en komt via de knoppen en bladeren de boom binnen. Van den Brink laat bij een omgevallen boom zien dat het vervolgens in de wortels en de stam trekt. 'Je ziet gewoon dat de wortels allemaal weggerot zijn. En als de wortels weggerot zijn, dan heeft hij geen steun meer en dan valt hij om.'

Taskforce

Staatsbosbeheer neemt het probleem hoog op. In de Achterhoek beginnen ze direct met het kappen van zieke en dode essen. Ze laten er ander werk zelfs voor liggen om extra capaciteit vrij te maken, dus het snoei- en ander rooiwerk komt op een laag pitje.

Maar ook landelijk luiden alle alarmbellen, vertelt Van den Brink: 'Er is nou een speciale taskforce samengesteld. Er zijn allemaal opnames gemaakt en we krijgen daardoor inzicht in wat er allemaal doodgaat. Dat is hier in de Achterhoek 170 hectare, maar landelijk gaat het over 4600 hectare. Dat is heel veel en daar moet wel een oplossing voor komen.'

Sprankje hoop

Ondertussen doet ook de Wageningen Universiteit onderzoek naar de ziekte, maar er is nog geen remedie gevonden. Daarom ziet Staatsbosbeheer in de Achterhoek geen andere optie dan de zieke essen weg te halen, al is het met pijn in het hart. 'Het is echt een oer-Hollandse boom, die wel aan het verdwijnen is. Je kunt hier niets tegen doen. Je moet ze gewoon kappen en vervangen door andere houtsoorten', licht Van den Brink toe.

Hoewel 90 procent van de bomen omgezaagd wordt, is er toch nog een sprankje hoop volgens de boswachter. 'Er blijft echt bijna niets meer, maar zo hier en daar proberen we nog een exemplaar die er goed uitziet en die niet te dicht bij een pad staat te laten staan. En hopen dat die het overleeft. Het zou kunnen dat die bomen resistent zijn, dan kunnen we daar misschien mee gaan kweken. We hopen het, maar niets is met zekerheid te zeggen nog.'

Tip

Tot slot heeft Van den Brink nog een tip voor mensen die een es in hun tuin hebben staan: 'Zolang die gezond is niks doen, maar zodra die ziek wordt toch omzagen voor je eigen veiligheid en die van de buren.'