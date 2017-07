Weg ligt vol met paardenpoep; Aaltenaar is het zat

Foto: Mark Meinen

AALTEN - Mark Meinen is het zat: de wegen in het buitengebied van Aalten liggen vol met paardenpoep. Via Facebook vraagt hij de gemeente ertegen op te treden.

Geschreven door Mediapartner Gelre FM

'Beste gemeente Aalten, het is prachtig wonen hier in het buitengebied en wij genieten ook van de paarden die hier regelmatig over de weg komen. Echter is er één ding wat ons hierbij enorm stoort, de vele uitwerpselen die ze achter laten', schrijft Meinen op zijn Facebookpagina. Meinen is van mening dat paardenbezitters, hondenbezitters en ook agrariërs het vuil dat ze achterlaten op de weg zelf moeten opruimen. 'Ook als agrariërs met oogstwerkzaamheden de straat bevuilen, worden zij geacht dit op te ruimen (vegen). Waarom gelden dit soort regels niet voor paardenbezitters? Doe hier a.u.b. Wat aan!', aldus Meinen. Steun en kritiek Meinen krijgt steunbetuigingen. 'Hulde. Onbegrijpelijk dat niet iedereen dit doet' en 'Helemaal mee eens... op fietspaden vind ik het ook ergerlijk', luiden enkele reacties. Maar niet iedereen is het met hem eens. 'Door paardenbelasting in te voeren gaan ze het wel opruimen?? Zijn genoeg mensen die het netjes opruimen, maar er zullen ook mensen zijn die het laten liggen.' Zie ook: Het Facebookbericht van Mark Meinen