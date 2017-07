Cultura zoekt theaterkijkers

EDE - Cultura zoekt jongeren tussen de 17 en 27 die minimaal één theatervoorstelling per maand willen bezoeken en daar een recensie, blog, vlog, tekening of gedicht over willen maken.

Geschreven door Mediapartner Omroep Ede

Het gaat volgens het kunst- en cultuurcentrum om één van de leukste bijbanen waarin medewerkers leren hoe je professioneel toneel kijkt én daarover je eigen mening leert geven. Sollicitaties kunnen voor vrijdag 8 september naar theater@cultura-ede.nl t.a.v. Maartje Zegers. Het gaat om een tijdelijke functie van september 2017 tot en met mei 2018.