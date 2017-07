Papegaai Kim is weer thuis

Foto: Bert Vinkenborg

EDE - Papegaai Kim die afgelopen zaterdagavond uit een huis in Ede ontsnapte, is weer veilig thuis. Het beestje werd maandagochtend in goede gezondheid door wandelaars teruggevonden.

'Ze is vanochtend gevonden door wandelaars, die hebben de dierenambulance ingeschakeld. Inmiddels is Kim weer veilig thuis', vertelt eigenaar Bert Vinkenborg opgelucht. Hij zat zaterdag buiten te barbecueën met zijn gezin toen Kim er plotseling vandoor ging. Dat is opvallend, want de papegaai is gekortwiekt. 'Ze kon ineens vliegen. Ik weet ook niet hoe het kan, misschien dat ze ergens van schrok', zegt Vinkenborg. Ver kwam de papegaai niet, ze werd twee straten verderop teruggevonden. 'We hebben in de verkeerde richting gezocht', besluit het baasje. Zie ook: Papegaai Kim ontsnapt bij barbecue