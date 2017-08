De dood van soldaat Edouard Gerard (20)

Edouard Gerard en de plek waar hij stierf - Google Streetview / Brigade Piron

SALLENELLES - Twintig jaar is hij als hij op 16 augustus 1944 sneuvelt: soldaat Edouard Gerard. Gerard dient in de in Engeland opgerichte Belgische eenheid Brigade Piron en is de eerste Belg die na D-Day in Normandië sneuvelt. Zijn eenheid vecht op tal van plaatsen, ook in de Betuwe.

Zomaar een straat in Frankrijk, in Sallenelles in Normandië. De Rue André Pierre Marie. Zomaar een muurtje langs de straat. En op die muur onder een blauwe lantaarnpaal een plaquette die herinnert aan soldaat Edouard Gerard uit Dinant, België. De 20-jarige Edouard stierf op deze plek tijdens een mortieraanval als eerste soldaat van de Brigade Piron, de Belgische eenheid die aan geallieerde zijde vocht voor de bevrijding van Europa. De plaquette is een geschenk van Edouard Gerards geboortestad. De strijd begint na D-Day De Belgen maakten de landingen van 6 juni niet mee, maar kwamen op 7 augustus 1944 aan op Franse bodem in de kunstmatige haven van Arromanches. Van daaruit trokken zij, onder Brits bevel, noordwaarts langs de kust en veroverden de bekende badplaatsen Deauville en Trouville-sur-Mer en de havenstad Honfleur. In eigen land was het de Brigade Piron die als eerste Brussel binnentrok. Strijd in de Betuwe De opmars leidde daarna naar Zeeland, Brabant, Noord-Limburg en de Betuwe waar de brigade begin 1945 in het Land van Maas en Waal neerstreek. Alfrorst, Druten, Wamel en Beneden- en Boven-Leeuwen waren enkele van de plaatsjes waar de Belgen aan de bak moesten. Ze leverden gevechten met met Duitse patrouilles die de Waal naar het zuiden overstaken en haalden bijvoorbeeld van de noordkant van de rivier Britse Airbornes terug die daar na de Slag om Arnhem zaten ondergedoken. Later in april maken de Belgen de oversteek en wordt er onder meer gevochten in Dodewaard, Ochten en Opheusden waar meerdere 'Pirons' omkomen in gevechten en door beschietingen. Rechts het oorlogsmonument in Opheusden als eerbetoon aan de burgerslachtoffers en de Amerikaanse en Belgische bevrijders. Links de Belgische plaquette in détail - gemeente Neder-Betuwe De laatste gesneuvelde Belg De 29-jarige André van den Berghe is de laatste soldaat van de Brigade die op 29 april 1945 in Ochten sneuvelt. Op de website van de gemeente Dodewaard staat het verhaal over de dood van soldaat Jozef Derboven die in de nacht van 23 op 24 april 1945 tijdens gevechten bij Dodewaard omkomt. Na de Duitse capitulatie wordt de brigade ingezet bij het ontwapenen en afvoeren van Duitse krijgsgevangenen. De Brigade vormt de ruggengraat voor het nieuwe na de oorlog opgerichte Belgische leger. Meer over de Brigade Piron.