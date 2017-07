Fantastische weken, op een paar wildplassers na: Doetinchem blij met EK

Het gaat los in de Vijverberg tijdens Nederland - Zweden. Foto: Omroep Gelderland

DOETINCHEM - Een gemoedelijke sfeer en vrijwel geen incidenten: de gemeente Doetinchem is zeer tevreden over de EK-wedstrijden die de voetbalvrouwen in de afgelopen weken speelden. De kers op de taart was de winst van Oranje, afgelopen zaterdag.

Tegen Omroep Gelderland vertelt een woordvoerder: 'We zijn zeer tevreden en blij met de wedstrijden die gespeeld zijn. Op een enkele wildplasser na waren er bijna geen incidenten. Er waren veel gezinnen, vrouwen en kinderen op de been; het was fantastisch om hier aan mee mogen te werken.' Groot festijn In de fanzone op het grasveld bij horecagelegenheid IJsselkade waren afgelopen zaterdag zo'n 4000 mensen aanwezig in aanloop naar de laatste wedstrijd. De hele dag waren daar activiteiten en 's avonds kon de pot op een groot scherm worden bekeken. Oranje won met 2-0 van Zweden. De wedstrijd op de Vijverberg was stijf uitverkocht, bij andere wedstrijden verschilde het bezoekersaantal. IJsland - Zwitserland was druk bezocht, maar Spanje - Portugal weer helemaal niet. Wat een geluk Mirjam werkt bij de IJsselkade en spreekt van een groot feest. 'Alles zat mee. In Rotterdam werd een wedstrijd afgelast vanwege het noodweer, toen dacht ik wel: wat hebben we een geluk gehad met het weer.' 'In samenwerking met de gemeente en horeca uit de binnenstad hadden we alles verzorgd op de officiële fanzone. Het was erg druk de laatste weken, met IJslanders, Zweden, Belgen. Je weet niet wat je moet verwachten, maar het was een mooie ervaring. Die IJslanders zijn echt leuke gasten! Het vrouwenvoetbal leeft daar veel meer.'