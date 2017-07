NEC huurt Ted van de Pavert van PEC Zwolle

NIJMEGEN - Ted van de Pavert speelt komend seizoen voor NEC. Hij wordt gehuurd van PEC Zwolle.

De 25-jarige Doetinchemmer is een linksbenige centrale verdediger. Voordat hij bij PEC speelde, kwam hij uit voor De Graafschap. Hij maakte zijn eerste doelpunt in de eredivisie bij zijn debuut tegen Ajax. Van de Pavert was in het laatste jaar ook aanvoerder van de Superboeren.

NEC heeft een optie tot koop bedongen. De achterhoede krijgt met de komst van Ted van de Pavert steeds meer vorm. NEC heeft alleen nog een linksback nodig.