Meevaren met Ruben Smit over de Rijn

ARNHEM - De bekendste natuurfilmmaker van Nederland, Ruben Smit, was maandag lunchgast bij Radio Gelderland. Zijn documentaire 'De Levende Rivier' uit 2015 wordt maandag op Omroep Gelderland voor het eerst 'uitgezonden zoals hij is bedoeld', namelijk in vier etappes. Ook tonen we 'The making of...'

De Levende Rivier is een pure natuurdocumentaire over de fonkelnieuwe riviernatuur in Nederland. Ruben Smit, gepassioneerd ecoloog, fotograaf en filmmaker, gaat in een kano via de Rijn op weg naar de zee. In iedere etappe laat hij een deel van het stroomgebied zien waarin het Nederlandse landschap, en in het bijzonder de natuur, centraal staat.

Kijker mag op punt van kano zitten

'Na De Nieuwe Wildernis vroegen mensen mij steeds vaker hoe het was om zo'n natuurfilm te maken', legt Smit uit. 'Daarom wilde ik voor De Levende Rivier niet alleen mooie natuurbeelden maken, maar de kijker meenemen op reis.'

Luister hier een deel van het gesprek met Ruben Smit terug:

Smit vond het moeilijk op deze manier een film te maken: 'Ik wilde niet te veel van mezelf laten zien, dan is de balans zoek', zegt hij. De oplossing diende zich al snel aan. 'Op de punt van de kano is een plekje vrij, daar mag de kijker gaan zitten', aldus Smit.

Zijn reis begint op de grens met Duitsland, bij Elten. 'Ik heb allerlei kleine vaarweggetjes genomen die mensen niet kennen. Daar is het meeste te zien.'

'Gelderse zomersneeuw'

Op zijn reis door Gelderland kwam Smit een hoop bijzondere dingen tegen. De 'Gelderse zomersneeuw' maakte de meeste indruk. 'Dit zijn zwermen van honderdduizenden eendagsvliegen', aldus Smit. Hij benadrukt hoe rijk de natuur rondom de rivieren is.

De filmmaker ziet het als zijn taak om te laten zien hoe bijzonder de natuur in Nederland is, nu hij een manier heeft gevonden met zijn films de aandacht van het grote publiek te trekken. 'Het is belangrijk jonge mensen erop te wijzen hoe bijzonder hun leefomgeving is. De nieuwe generatie moet zich hard gaan maken voor de natuur in ons land.'

Ook film over de IJssel?

Na De Nieuwe Wildernis (2013) en De Levende Rivier (2015) komt Smit in 2017 met een nieuwe film: WAD! Overleven op de grens van water en land. De film gaat in oktober in première.

Luister hier een tweede deel van het gesprek met Ruben Smit terug:

Smits wens is om op de langere termijn opnieuw een film in Gelderland te maken. 'Een mooie natuurdocumentaire over de IJssel lijkt me wel wat', besluit hij.

Zie ook: Levende rivier