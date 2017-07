Petra redde al vier keer een leven: 'Meer EHBO'ers graag!'

NIJMEGEN - Nee, ze zoekt het niet op. Maar Petra van der Pol uit Wijchen heeft nu voor de vierde keer iemands leven gered door eerste hulp te verlenen. Meer mensen zouden een EHBO-cursus moeten volgen, is haar opvatting. 'Als jij in elkaar zakt, wil jij toch ook worden geholpen?'

Petra kwam afgelopen donderdag in actie toen ze in een winkel in winkelcentrum Dukenburg in Nijmegen een hevig bloedende man aantrof. Winkelpersoneel veegde het bloed van het slachtoffer weg en toen ze besloot in te grijpen.

'Hij had een slagaderlijke bloeding'

De winkelmedewerker was gestoken in pols, borst, keel en rug. 'Niemand kon EHBO dus heb ik het overgenomen. Ik zag dat vooral de wond in de pols ernstig was, dat was een slagaderlijke bloeding, het bloed spoot eruit. De politie was al gebeld en die kwam na zes minuten. Hoe laat de ambulance er was, weet ik niet.' Uiteindelijk heeft de man het overleefd, het gaat goed met hem.

Stikken in pepermuntje

Dit was het ergste geval van de vier keer dat ze optrad, vertelt ze. Op de paardenmarkt in Elst reanimeerde ze ooit een slachtoffer met een hartstilstand, toen ze dansles gaf paste ze de Heimlichmethode toe bij een meisje dat dreigde te stikken in een pepermuntje en ze hielp al eens een jongeman die in een vlaag van verstandsverbijstering met een hand door een autoruit ging.

'Ik zoek de zaken beslist niet op', zegt de Wijchense. 'Als ik donderdag eerder in de winkel was geweest en het incident nog niet voorbij, dan was ik even weggegaan en later wel weer teruggekomen.'

Dat had ook gemoeten, zegt ze er meteen achteraan, 'want in de zaak beheerste niemand EHBO'.

'Geef eerste hulp op school'

Van der Pol vindt dat ernstig. 'Als jou iets overkomt, dan wil je toch ook worden geholpen?' Ze pleit voor lessen eerste hulp in de eerste jaren van de middelbare school. 'Verplicht.'

Terwijl ze praat met Omroep Gelderland gaat de bel. Een bezorger bij de voordeur met een bosje bloemen. 'Ach, wat lief, van de politie Gelderland-Zuid', leest ze voor.

