Denny kocht een bed voor 24 euro, maar krijgt 'm niet

NIJMEGEN - Denny van Baardewijk en Shenna Raymann uit Nijmegen zijn boos op Leen Bakker. Zij hadden in de aanbieding twee bedden besteld voor de kinderen, maar nu wil het meubelbedrijf de bedden niet leveren.

Waarom dan niet? Het zit zo: Leen Bakker had een actie op zijn website waarbij forse kortingen werden gegeven op bedden. Zo heeft het stel nu twee bedden kunnen kopen voor 24 en 85 euro, vrij goedkoop. Maar volgens het meubelbedrijf is er een fout gemaakt en rekende de website korting op korting, ze willen de bedden daarom nu niet meer leveren.

Tegen RTL Nieuws zegt Leen Bakker: 'We waren van plan om 20 tot 50 procent korting te geven op onze matrassen. Omdat bedden ook matrassen bevatten, stapelde het systeem om een nog onverklaarbare reden korting op korting.'

'Maar het is voor mij een principekwestie', zegt Denny. Hij heeft namelijk een orderbevestiging gekregen met een prijs en een leverdatum. 'Ik kan er niks aan doen dat die website fout zat. Daarnaast is Leen Bakker een maatschappij die regelmatig stunt met kortingsprijzen, dus de gedachte was niet zo gek.'

Naar het hoofdkantoor

Maandag is Denny naar het hoofdkantoor gereden en daar heeft hij te horen gekregen dat hij het bed niet voor die prijs krijgt. 'Zij zeggen dat in de algemene voorwaarden uitsluitingen staan. Dat zijn de voorwaarden die op de website staan, niet die voorwaarden die wij hebben gemaild.'

'Ik heb daar verteld wat voor impact dit heeft op bepaalde gezinnen. Sommigen ouders zitten in de bijstand en hebben hun kinderen nu een bedje beloofd. Maar Leen Bakker zegt dan, we leveren niet, Ze krijgen nu 40 procent korting, maar dan kost hetzelfde bed nog steeds 300 of 400 euro. Dat kun je toch niet maken?'

LeenBakker zegt later met een reactie te komen.