Minder intercity's tussen Utrecht en Arnhem; reizigers geëvacueerd

ARNHEM - Tussen Ede-Wageningen en Arnhem Centraal rijden maandagmiddag minder intercity's. Dat komt door een kapotte bovenleiding. Eerder in de middag reden er helemaal geen treinen. Op meer plaatsen in Gelderland ligt het treinverkeer stil.

Er rijden nog stopbussen tussen Ede-Wageningen en Wolfheze. Tussen Ede-Wageningen en Arnhem Centraal rijden snelbussen. Dit duurt tot ongeveer 20.30 uur.

Bij Wolfheze strandde door de problemen een trein. De reizigers zijn geëvacueerd.

Arnhem - Tiel

Tussen Arnhem en Tiel wordt tot 9 augustus gewerkt aan het spoor. Daardoor rijden er minder of geen treinen. Tot zaterdag 5 augustus rijden er in ieder geval bussen in plaats van treinen tussen Elst en Tiel. Tussen Arnhem Centraal en Elst kunt u wel met de trein. De extra reistijd bedraagt maximaal 45 minuten.

Zutphen-Dieren/Apeldoorn

En ook op het traject Zutphen-Dieren/Apeldoorn wordt aan het spoor gewerkt. Tussen Zutphen en Dieren en tussen Zutphen en Apeldoorn kunt u met de bus verder reizen. De extra reistijd bedraagt maximaal een uur.

De werkzaamheden zijn 7 augustus voorbij.