100 bomen worden gekapt tussen Beek en Zeddam

ULFT - Natuurmonumenten gaat in september 100 bomen langs de Beekseweg tussen Beek en Zeddam kappen, omdat een groot deel in zeer slechte gezondheid verkeert. Er worden vervolgens nieuwe bomen aangeplant, zodat er een laan ontstaat.

'Je ziet het gewoon aan het blad en een deel van de takken sterft af', zegt boswachter Erwin Grob. 'Die bomen zijn langzaam aan het aftakelen.'

Een deel van de bomen is wel oud, maar niet slecht. Toch worden deze bomen ook weggehaald. 'Omdat er een hoog risico is dat die bomen door wind omgaan of dat er schorsbrand optreedt', aldus Grob. 'Die bomen zijn altijd gewend dat ze beschut staan, dan komen ze opeens heel vrij te staan.' Dat kan voor gevaarlijk situaties zorgen voor het verkeer op de Beekseweg.

Nieuwe jonge bomen

Langs de mooie glooiende weg tussen Beek en Zeddam staan deels al nieuwe jonge bomen. Aan de kant van Zeddam groeien er jonge beuken in een rechte rij. 'Op de lange termijn ontstaat er weer een mooie aaneengesloten laan', zegt de boswachter. 'Dat is de reden dat we ook nieuwe bomen weer in het oude verband terugzetten.'

Halverwege september begint Natuurmonumenten met de bomenkap. Daarna pakt de provincie de Beekseweg aan.