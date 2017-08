Canadese David geeft Duitse Goliath de fatale klap

Eisenhower neemt een kijkje in het gebied rond Falaise - publiek domein

FALAISE - Na de slag bij Falaise ligt voor de geallieerden de weg naar Parijs open. De Duitsers trekken zich in wanorde terug over de Seine en voor de geallieerden begint nu de langverwachte en zwaar bevochten push door Frankrijk. De bioscoopjournaals doen in geuren en kleuren verslag van de overwinning.

En omdat we het gisteren hadden over de zo belangrijke Canadees-Duitse confrontatie bij St-Lambert-sur-Dives vandaag een Canadese newsreel over hun finest hour in de strijd in Normandië: