Aanleg derde spoor bij Zevenaar begint half augustus

ULFT - De werkzaamheden voor de aanleg van het derde spoor tussen Zevenaar en de Duitse grens gaan midden augustus van start. Het overige verkeer moet rekening houden met het transport van materieel.

'De werkterreinen zijn inmiddels ingericht en er wordt gestart met het ontgraven van de grond', zegt de gemeente Zevenaar. 'Vanaf maandag 21 augustus tot en met vrijdag 29 september wordt de zandlaag aangebracht. Hierop wordt later het derde spoor aangelegd.' Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer rekening houden met zandtransporten. De gemeente Zevenaar gaat uit van ongeveer 30 transporten per dag.



Het eerste deel van het zandtransport is volgens Zevenaar eind september afgerond. Vervolgens zal er tot december 2018 nog met enige regelmaat bouwverkeer rijden over de wegen rondom het spoor. Vooral de Beekseweg N812 zal daarbij worden gebruikt.