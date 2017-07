Eelco Sintnicolaas wil genieten op WK Atletiek

APELDOORN - Eelco Sintnicolaas is op het WK Atletiek in Londen een medaillekandidaat op de tienkamp.

Voor de 30-jarige Apeldoorner was 2016 door blessureleed een rampjaar, maar nu is hij topfit. "Ik heb een geweldig begin van het seizoen gehad. Ik ben in vorm, mijn eerste tienkamp liep geweldig. Ik ben helemaal terug en na de tienkamp in Götzis en dan geld ik meteen als een medaillekandidaat. Ik ga met een goed gevoel richting Londen. Ik wil ervan genieten en plezier maken. Een goede meerkamp draaien en de resultaten volgen dan vanzelf."

"Ik denk dat dit de basis heb die ik nodig heb. Als het niet lukt op het WK, wil dat niet zeggen dat mijn seizoen niet geslaagd is. Ik zie het eigenlijk als een toetje. Dat wil niet zeggen dat ik niet gemotiveerd ben, ik ga er vol voor. Ik bereid me voor in Spanje en ga pas 7 augustus naar Londen toe, in de tweede shift."