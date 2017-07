Bosniër betrapt in schuur, wordt gepakt door buurtbewoners

STROE - In Stroe hielden oplettende buurtbewoners zondagavond een 25-jarige Bosniër aan. Hij werd betrapt in een schuur en ging er toen snel vandoor. Later kon hij alsnog gepakt worden.

Bewoners rond de Wolweg kwamen hem op het spoor nadat een bewoner de man zag en dit doorgaf in een Whatsappgroep. Ze ontdekten de Bosniër even daarna in de bosjes en belden de politie. De man had een flesje pepperspray bij zich. Hij wordt verdacht van overtreding van de wapenwet en lokaalvredebreuk (zonder toestemming betreden van iemands erf of daarop gelegen gebouwen, maar geen woning) en wordt overgedragen aan de vreemdelingenpolitie.