Dit is de mooiste truck van Nederland

KEKERDOM - Harry van Dalen uit Kekerdom heeft de Mooiste Truck van Nederland. Dat heeft de jury van Truckstar zondag bepaald tijdens het Truckstar Festival op het TT Circuit van Assen.

De knalpaars gespoten Volvo FH16 750 is een eerbetoon aan rockster Bon Jovi. Naast Bruce Springsteen (het thema van zijn vorige wagen) een van de jeugdhelden van Harry. 'Ik ben overdonderd,' zegt de inwoner van Kekerdom in een reactie op de website van Truckstar.

'Verschrikkelijk veel energie in gestoken'

'Want ik had dit niet verwacht. Heel wat mensen hadden voorspeld dat mijn truck zou winnen, maar toen mijn wagen hier tussen de andere 23 genomineerde trucks stond, was ik daar helemaal niet zeker van. Als je kijkt wat voor andere prachtige trucks hebben meegedongen naar de prijs, dan moet het bij de jurering echt een close-finish zijn geweest.'

Harry vindt de uitreiking van de prijs de kroon op alles wat hij tot nu toe gedaan heeft. 'Ik heb er verschrikkelijk veel energie in gestoken om deze truck te krijgen tot wat hij is. Dan geeft het wel heel veel voldoening als je uiteindelijk deze prijs krijgt.'

De beelden zijn gemaakt door Wouter van Heeswijk P-Nase: