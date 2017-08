Een groots gevecht in een klein Frans dorpje

SAINT-LAMBERT-SUR-DIVES - Nadat de Duitsers hun laatste offensief in Normandië met een nederlaag hebben afgesloten, volgt medio augustus de terugtocht uit een gebied dat van drie kanten is omsloten door sterke geallieerde eenheden. Willen de Duitsers nog uit deze omsingeling kunnen ontkomen, dan moeten ze terug richting het noorden, naar de Seine. Maar deze terugweg dreigt te worden afgesloten bij Falaise, een plaats onder Caen. Deze ontsnapping uit de 'Zak van Falaise' wordt het Waterloo van de Duitsers in Normandië.

De smalle strook waarover de Duitsers met vele tienduizenden manschappen, tanks en ander materieel willen wegkomen is slechts enkele kilometers breed en wordt voortdurend beschoten door de geallieerde artillerie. Voor de geallieerde piloten is het prijsschieten op de volgepakte smalle weggetjes, het gebied uit.

Kaart van de Falaise pocket - publiek domein

En in die slag is een hoofdrol weggelegd voor een kleine Canadese eenheid, die de Duitse vluchtroute afsnijdt in het gehucht St-Lambert- sur-Dives. De tijdens die gevechten gemaakte foto's behoren tot de meest iconische van de strijd in Normandië.

St-Lambert-sur-Dives toen en nu (publiek domein, Google streetview)

De opnamen gingen de hele wereld rond. Beelden van Canadese soldaten die op een stoffige landweg tussen al dan niet beschadigde huizen en schuren in gevecht zijn met Duitse soldaten die zich uiteindelijk moeten overgeven. De locatie is het gehucht Saint-Lambert-sur-Dives dat strategisch ligt op de weg tussen Chambois en Trun en daarmee een van de belangrijkste ontsnappingsroute is van de Duitsers.

St-Lambert-sur-Dives toen en nu (publiek domein, Google streetview)

De val slaat dicht

Op 19 augustus sluit een Canadese eenheid van zo'n 200 man onder leiding van majoor Dave Currie de route af. Wat volgt zijn drie dagen van felle gevechten tegen een Duitse overmacht die met alle geweld wil maar niet kan ontsnappen. Op 21 augustus is de strijd voorbij. De Duitsers tellen 300 doden, 500 gewonden en 2100 man krijgsgevangen. Ze raken zeven tanks, een aantal stukken zwaar geschut en tientallen andere voertuigen kwijt. Vandaag de dag ligt Saint-Lambert-sur-Dives er nog bijna net zo bij als toen: een gehucht met zo'n 125 inwoners, maar nu een Canadees monument en een belangrijke plaats in de geschiedenis rijker.

St-Lambert-sur-Dives toen en nu (publiek domein, Google streetview)

In de negen dagen die de strijd in de pocket van Falaise duurde, verloren de Duitsers meer dan 120.000 manschappen aan doden, gewonden en vermisten. Oorlogscorrespondenten die naderhand het gebied bezochten, meldden dat je over de lichamen en kadavers van paarden kon lopen.

Verwoeste Duitse colonne ten westen van Falaise bij Mont-Ormel - publiek domein

De geallieerde bevelhebber Eisenhower die kort daarop het gebied bezocht, noemde het een tafereel dat regelrecht was weggelopen uit de Hel van Dante.