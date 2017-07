Beheerder binnengevallen vakantiepark: 'We kennen onze gasten niet meer'

OTTERLO - 'Ik ben blij dat gasten nauwelijks wat gemerkt hebben van de politie-inval.' Dat zegt parkmanager Henk van Schuijlenborgh van vakantiepark De Zanding in Otterlo over de aanhouding van een groep van vijf Roemeense vrachtwagenrovers.

De vijf Roemenen verbleven in een huisje in Otterlo sinds 24 juli en hadden de vakantiewoning tot deze maandag gehuurd. In de eerste nacht van hun verblijf sloegen ze toe op de A73 bij Horst in Limburg. Zaterdag werden ze volledig verrast toen de politie een inval deed.

Van Schuijlenborgh baalt zichtbaar van de commotie die nu ontstaat rondom het vakantiepark. Maar ook de manier waarop mensen tegenwoordig huisjes huren baart hem zorgen.

'Je ziet ze niet, je hoort ze niet'

'Je ziet of hoort je gasten niet meer, totdat ze voor je neus staan. Alles wordt online geboekt en betaald via touroperators. We hebben veel buitenlandse gasten en je kan onmogelijk iedereen checken. Er is geen peil meer te trekken op hoe het seizoen verloopt. Vroeger was dat anders, dan wist je ongeveer hoe het vakantieseizoen verliep en welke gasten je kon verwachten. Dat is nu wel anders.'

Woordvoerder Ron Moerenhout van vakantiepark De Zanding zegt tegen Omroep Gelderland dat de parkleiding geen vermoedens had. 'Ze gedroegen zich keurig', aldus Moerenhout. 'Hun gedrag was onopvallend.'

Verslaggever Vera Eisink mocht in het huisje kijken:

'Pas als iemand zich misdraagt komen we in actie'

Moerenhout beaamt de lezing van de parkmanager. 'We kunnen dit niet voorkomen. Pas als iemand zich misdraagt, komen we in actie.'

Verslaggever Vera Eisink op het vakantiepark:

Het vakantiepark is volgens Moerenhout niet van plan de richtlijnen voor boeken en verblijf aan te passen. 'Een buitenlander die bij ons boekt is voor ons geen aanleiding om wantrouwig te zijn.'

Volgens hem hebben de gasten zaterdag bij de inval niets gemerkt. 'Een bendelid liep weg, las ik in De Telegraaf, maar verder verliep de arrestatie rustig.'

Zie ook: Roemenen opgepakt voor spectaculaire diefstallen uit rijdende vrachtwagens