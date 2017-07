Recreatievaarders ondanks stakingsacties beboet

NIJMEGEN - Vaarfanaten die denken dat ze door de acties van de waterpolitie tot eind augustus met alles kunnen wegkomen op de lokale wateren, hebben het mis.

Hoewel de Landelijke Eenheid inderdaad tot eind augustus geen bonnen uitschrijft, vallen gebieden met veel recreatievaart onder de plaatselijke eenheid. Die controleert wel actief.

Zo ook afgelopen weekend in de recreatieplassen Gouden Ham en Loonse Waard bij Wijchen en Niftrik. Daar werden zondag tien bekeuringen uitgedeeld: negen keer voor te hoge snelheid, en één keer voor varen zonder vaarbewijs.

Agenten van de Landelijke Eenheid voeren al maanden actie. Zij vinden dat voor hun taken te weinig geld wordt vrijgemaakt. Ook zijn zij het er niet mee eens dat dat ze samengevoegd worden met agenten die op het spoor of de weg werken. Die zouden niet beschikken over de nodige nautische kennis.