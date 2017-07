Boer praat over ruimen 20.000 dode varkens na stalbrand

ERICHEM - Boer Adriaan Straathof praat deze maandag met de provincie en de gemeente Buren over de ruiming van zijn afgebrande varkensstal. Vorige week ging zijn Erichemse stal in vlammen op; 20.000 varkens vonden de dood.

Na de verwoestende brand rest een hoop verwrongen staal, platen en heel veel kadavers. Ook is bij de brand asbest vrijgekomen. Een gespecialiseerd bedrijf moet de boel nu zo snel mogelijk gaan ruimen, maar dat is een grote klus. De ruiming moet wel snel plaatsvinden, want anders is er kans op grote stankoverlast.

Bovendien stelt de overheid eisen aan de ruiming. Daarom vindt overleg plaats.

Als het plan van Straathof goedgekeurd wordt, kan worden begonnen met ruimen. Maar, zo laat een woordvoerder van de familie weten, het bedrijf dat dit moet gaan doen, moet eerst alle benodigdheden verzamelen. Hij hoopt dat deze week kan worden gestart.

