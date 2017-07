Pas op! Dief wil de accu van uw elektrische fiets

EDE - De politie in Ede waarschuwt op Facebook voor dieven van accu's van elektrische fietsen. Het zijn er opvallend veel, zegt de politie.

Op haar pagina op Facebook laat de politie een selectie van gestolen accu's zien. 'Helaas weten wij niet van wie deze accu’s zijn, simpelweg omdat bij de aangifte het serienummer ontbreekt.'

Dat serienummer is cruciaal bij de opsporing van de dieven. De politie schrijft: 'Mochten wij een dader te pakken krijgen met een berg gestolen fietsen en accu’s, dan kan deze alleen een straf krijgen voor de fietsen of accu’s waarvan ook aangifte is gedaan met serienummer (of andere unieke nummers of kenmerken).'

De politie raadt dan ook aan serienummers van accu's te noteren.

