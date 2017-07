Brandweer blust brand in slaapkamer

GENDRINGEN - De brandweer in Gendringen heeft maandagmorgen een brand in een woning geblust aan de Achterkerspel. De brand woedde in een slaapkamer.

Volgens een woordvoerder van de brandweer was het vuur snel gedoofd en raakte niemand gewond. 'De bewoners waren snel uit de woning', zegt hij.