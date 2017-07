Vitesse gooit trainingsschema weer om

ARNHEM - Vitesse gooit haar trainingsschema weer om in aanloop naar de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord, net zoals in de week voorafgaand aan de bekerfinale.

Dat betekent dat de Arnhemmers de hele week om 18.00 uur trainen in plaats van een ochtendtraining. Dit gebeurt om het bioritme aan te passen op het tijdstip waarop de wedstrijd zaterdag wordt gespeeld.

Dit pakte voor de bekerfinale goed uit.

Vitesse traint op maandag, dinsdag en donderdag op Papendal. Woensdag is de selectie vrij en vrijdag vertrekt de groep weer naar een geheime locatie, zodat de groep niet gestoord kan worden.

Zaterdag is de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal in De Kuip in Rotterdam. De tegenstander is landskampioen Feyenoord. Supporters van Vitesse boycotten het duel.

