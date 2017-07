Velperweg meerdere weekenden deels afgesloten

ARNHEM - De spoortunnel bij station Arnhem Velperpoort gaat de komende twee weekenden dicht. Dat heeft te maken met werkzaamheden aan het station. Dat betekent dat verkeer van en naar Velp om moet rijden.

De Velperweg, de straat waarop de spoortunnel gevestigd is, is een belangrijke hoofdweg tussen Velp en Arnhem. Aan de weg wordt gewerkt om van het stationsgebied weer een stuk veiliger te maken voor fietsers en voetgangers.

Omleiding

Verkeer uit de binnenstad van Arnhem richting Velp kan het best omrijden via het Airborneplein (de Berenkuil) om vervolgens de Johan de Wittlaan en de IJssellaan te volgen. Verkeer vanuit de richting Velp zal om moeten rijden via de Oude Velperweg, Wichard van Pontlaan, Laan van Presikhaaf, IJssellaan, Johan de Wittlaan en de Boulevard Heuvelink.

Foto: Slimopweg.info

Verkeer hoger dan 3,90 meter zal anders moeten omrijden. Dit komt doordat het tunneltje op de Laan van Presikhaaf niet hoog genoeg is.

Wanneer is de weg dicht?

De weg is afgesloten van 4 augustus vanaf 21.00 uur tot 6.00 uur op 7 augustus en van 21.00 uur op 11 augustus tot 6.00 uur op 14 augustus.

