Rijk van Nijmegen krijgt streekradio

BEUNINGEN - Drie lokale omroepen in het Rijk van Nijmegen bundelen de krachten en maken vanaf vandaag samen radio-uitzendingen.

Op werkdagen van 7 uur 's ochtends tot 18 uur is dezelfde radio-uitzending te horen in het gebied rond Wijchen, Druten, Beuningen en Nijmegen. Dit is de eerste concrete stap naar een streekomroep voor het gebied.

Ook buiten de gemeentegrenzen

Programmamaker Maurice de Mandt van RTV Totaal (Beuningen) presenteert het middagprogramma On-deMandt en is blij met de samenwerking. 'We bereiken meer luisteraars op deze manier en kunnen aan veel meer onderwerpen aandacht besteden. Luisteraars zijn niet alleen geïnteresseerd in wat er in hun eigen gemeente gebeurt, maar willen ook op de hoogte zijn van wat er buiten de gemeentegrenzen speelt.'

Meer samenwerking in de toekomst

RN7 bestaat nu uit de lokale omroepen van Nijmegen, Beuningen en Druten. Samenwerking met Mook en Middelaar, Druten, Heumen, Malden, Berg en Dal zit nog in de planning.

Gelderland heeft ruim 30 lokale omroepen. Het is de bedoeling dat dit uiteindelijk 7 streekomroepen worden.