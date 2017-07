Fietsvrienden rouwen om doodgereden Frank Simons: 'Dit hakt er in'

LOCHEM - De fietsvrienden van de Lochemse wielrenner Frank Simons zijn verbijsterd over zijn dood. Ze proberen zijn fatale verkeersongeluk op de fiets te verwerken. Voorzitter Gerard Weernink van LWC De Paarschberg zegt daarover: 'Dit hakt er in, maar dan is fietsen wel een hele goede oplossing om de gedachten even te verzetten.'

Afgelopen vrijdag startte Frank Simons, die volgens mensen die hem kenden perfect getraind was en er alles aan deed om ook 's nachts goed zichtbaar te zijn, aan de Transcontinental Race.

'Hij wilde in 15 dagen naar Griekenland fietsen. Hij deed vaker aan dit soort tochten mee. Frank was een goede fietser, die goed oplette en goed kon navigeren', zegt zijn fietsmaat Gerrit Ruesink. 'Ik volgde hem via de tracker en zag op een gegeven moment dat hij nog in België was, terwijl veel andere deelnemers in Duitsland waren. Ik dacht: hij heeft pech. Tot ik een telefoontje kreeg met het nieuws. Nou, dan sla je helemaal stil.'

Fijne vent met een conditie als een leeuw

Ruesink omschrijft Frank Simons als een bijzonder fijne vent die enorm fanatiek fietste. 'Hij had een conditie als een leeuw. We fietsten vaak op maandagochtend. Als ik dan vroeg: heb je nog gefietst, dan had hij vaak zondag nog 'even' 400 kilometer getraind.'

Bang zijn ze niet geworden bij de fietsclub in Lochem, maar wel alert. Ruesink: 'De afgelopen dagen zijn er weer drie wielrenners omgekomen. Je overziet het en probeert zo veilig mogelijk te fietsen, maar als dit weer gebeurt denk je bij de eerstvolgende situatie toch nog wel even na: gaat het goed.?'

Gerard Weernink daarover: 'Je bent er nu extra op gefocust. Maar we rijden niet opeens heel anders, je hebt altijd een verantwoordelijkheid in het verkeer en bent ontzettend kwetsbaar. We doen er alles aan om het veilig te houden. Maar niet alles is te voorkomen.'

Dader heeft zich gemeld: 'maar daar krijgen we Frank niet mee terug'

De man die Simons doodreed reed door na de aanrijding, maar meldde zich zondag alsnog. 'Het is voor de familie misschien een geruststelling als ze straks weten wat er gebeurd is. Maar wat er precies gebeurd is, maakt mij niet zoveel uit, we krijgen Frank er niet mee terug', zegt Ruesink.

Waren de leden boos dat de dader in eerste instantie doorreed? Weernink: 'Iedereen is met stomheid geslagen dat dit ongeluk heeft kunnen gebeuren. Of het boosheid is, het is in ieder geval verbijstering.'

De vaste groep vrienden waar Frank altijd mee fietst zal maandag ter nagedachtenis aan hem een ronde fietsen in de omgeving van Lochem.

Zie ook: