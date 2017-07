Donnerwetter laatste Gelderse kanshebber om met Metropole Orkest te spelen

Donnerwetter in actie. Foto: Arifocus fotografie/Ariane van Ginneke

ARNHEM - De mannen van de Arnhemse rockband Donnerwetter willen dolgraag met het Metropole Orkest spelen, zeker nu ze kort voor het sluiten van de stemronde in de top 5 staan. Donnerwetter is de enige Gelderse band die hoog genoeg staat in de lijst met kanshebbers om serieus kans te maken om met het orkest te mogen spelen.

In totaal gaven 650 artiesten en band aan dat ze wel zin hadden om met het Metropole Orkest te spelen, daaruit zijn 50 kanshebbers selecteerd. Ook Los Muziektheater uit Arnhem, Harry Sacksioni uit Lienden, Wilco Stronks uit Apeldoorn en Lisanne Spaander uit Harderwijk willen wel met het Metropole spelen, maar zij staan zo laag op de lijst dat ze het waarschijnlijk niet worden. De top 5 is al geweldig, maar Donnerwetter wil meer 'Je hebt best wel veel stemmen nodig om in die top 5 te eindigen, dat vonden we eigenlijk al geweldig', zegt Donnerwetter frontman Rocco Ostermann op Radio Gelderland. 'De nummer drie heeft bijvoorbeeld de hele Nederlandse kerk achter zich.' Maar de mannen van Donnerwetter laten zich niet kisten, al is het wel een beetje oneerlijk. 'Maar als het zo werkt, dan werkt het zo en proberen wij dus ook alles.' Donnerwetter frontman Rocco Ostermann riep daarom op Radio Gelderland op om vooral op Donnerwetter te stemmen. Er kan nog worden gestemd Op de bands kan nog worden gestemd, op 1 augustus wordt de winnaar bekendgemaakt. Een arrangeur van het orkest maakt dan een bewerking van een nummer van de artiest en dat wordt opgenomen. Zie ook: Stemmen via de site van het orkest Gelderse artiesten mogen blijven dromen