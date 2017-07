NIJMEGEN - Een vrouw is zondag in Nijmegen gewond geraakt nadat ze met haar scooter tegen een auto reed.

Het ongeluk gebeurde rond 17.30 uur op de kruising van de Tweede Oude Heselaan met de Pastoor Zegerstraat. De vrouw bezorgde eten voor een sushirestaurant.

Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van haar verwondingen is niets bekend.