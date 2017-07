'Vreemde briefjes' blijven raadsel voor politie Zutphen

Foto: Omroep Gelderland

ZUTPHEN - De politie is in Zutphen op zoek naar degene die een aantal vreemde briefjes heeft geschreven. In de brieven worden ook ook seksueel getinte opmerkingen over kinderen gemaakt. Volgens de politie zorgen de briefjes voor veel onrust bij de vinders en de adressen die op de het papier staan vermeld.

Agenten hebben een bezoek gebracht aan een woning aan de Gasthuiskamp in Zutphen, maar de bewoners hebben geen idee waarom hun adres op de briefjes staat. Ook de eigenaar van een Renault Laguna (waarvan het kenteken op een briefje staat) heeft geen idee waarom zijn kenteken wordt genoemd. De agenten hopen dat mensen met meer informatie over de briefjes contact opnemen met de politie.