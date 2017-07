Van Vleuten fietst naar Tiel en wordt tweede

TIEL - Voor Annemiek van Vleuten was de profronde van Tiel bijna een thuiswedstrijd.

Ze kwam op de fiets vanuit haar woonplaats Wageningen. "Ik ben hier voor het eerst. Meestal kon ik niet, dus dat is leuk."

Uiteindelijk werd ze tweede achter Chantal Blaak. Na de zege in La Course is haar populariteit nog meer toegenomen. "In combinatie met vorig jaar Rio is dat onverwachts groot. Als ik kijk hoeveel mensen er op de foto willen. Dat is wel heel gaaf. Het vrouwenwielrennen zit echt in de lift. We zijn een eigen publiek aan het creëren. Daar doen we het voor."