Man aangehouden voor steekpartij 's Heerenberg

'S-HEERENBERG - De politie heeft een 35-jarige man aangehouden voor een steekpartij in 's Heerenberg. Een 26-jarige vrouw raakte daarbij gewond.

De steekpartij was in een woning aan de Plantsoensingel Noord. Slachtoffer en dader kregen zondagmorgen ruzie, waarbij de vrouw is gestoken. De vrouw is met onbekende verwondingen naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht.

De in Doetinchem woonachtige verdachte nam de benen, maar werd uiteindelijk zondagmiddag aangehouden in Hummelo.