Jongetje (4) uit huis geplaatst na uren huilend op balkon te hebben gezeten

Foto: Politie Nijmegen-Zuid

NIJMEGEN - In Nijmegen is afgelopen week een jongetje van vier jaar uit huis gehaald door de politie. Het jochie was helemaal alleen thuis en zat volgens buurtbewoners al twee uur op het balkon te huilen. Ze schakelden daarom de politie in.

De agenten troffen niemand aan in de woning en besloten via de buren over de balkonreling van de flat te klimmen. Daar zat het jongetje met betraand gezicht. 'Hij keek met grote ogen naar de klimmende politievrouw. In huis lagen een paar spullen, maar niks dat leek op een kindergeschikte woonomgeving', aldus de politie op Facebook. Pleeggezin Het jongetje fleurde op het politiebureau al gauw op met kleurplaten, tekenfilms en zijn twee nieuwe politievrienden. Het knulletje is overgedragen aan jeugdzorg. Zij hebben diezelfde avond nog een pleeggezin voor het jongetje geregeld elders in het land.