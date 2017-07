Bestuurder rijdt auto de bosjes in op A30

BARNEVELD - Een automobilist raakte zondagmiddag bij Barneveld van de weg. De auto is zwaar beschadigd.

Het ongeluk gebeurde even voor 15.00 uur, op de A30 tussen Barneveld en industrieterrein Harselaar. Waarom de automobilist de macht over het stuur verloor en in de bosjes belandde is nog onbekend.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Of hij gewond raakte of alleen werd onderzocht, is onbekend. Het verkeer had weinig last van het ongeval.