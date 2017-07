'Ouder echtpaar' rijdt Nederrijn in

Foto: Patrick Apenhorst / Persbureau Heitink

OOSTERBEEK - Bij de voetveer in Oosterbeek is zondagmiddag een auto in de Nederrijn beland. Volgens omstanders gaat het om een ouder echtpaar, de bestuurder zou een stuurfout hebben gemaakt.

Wat de bestuurder precies verkeerd deed, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en de twee inzittenden zijn met de schrik vrij gekomen. De duikers van de brandweer, die opgeroepen waren, konden rechtsomkeert maken. De auto kwam niet in zijn geheel in de rivier terecht. Het veer blijft gewoon doorvaren tussen Oosterbeek en Driel.