Jongeren schelden agenten uit

Foto: Omroep Gelderland

NUNSPEET - Toen de politie zaterdagavond een clubje jongeren weg stuurde uit een park in Nunspeet kregen ze aardig wat gescheld over zich heen. Een van de jongeren noemde de agenten in kwestie 'kankerjoden'.

De verdachte werd aangehouden en is zaterdagavond overgebracht naar het politiebureau in Apeldoorn. Daar bekende de verdachte zojuist de agenten te hebben uitgescholden. Veelal worden dit soort zaken afgedaan met een geldboete van rond de 500 euro.