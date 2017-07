Arnhem verbiedt grootste mosselpan ter wereld

ARNHEM - Eetcafé Mej. Janssen in Arnhem mag niet de grootste mosselpan ter wereld gebruiken. De gemeente Arnhem heeft het verboden omdat het te gevaarlijk zou zijn.

De pan van twee meter breed en twee meter hoog zou in de Duizelsteeg, waar het eetcafé is, worden gezet. Maar omdat de steeg maar vier meter breed is, komt de brandveiligheid in het geding.

'Geen vluchtroute'

'Jammer', vindt eigenaar Tim Vulperhorst. Volgens hem is de steeg bij calamiteiten geen officiële vluchtroute. 'Maar als er iets misgaat, dan is degene die de vergunning afgaf zijn baan kwijt, dus ik snap het wel', zegt hij tegen Omroep Gelderland.

In plaats van de megapan worden de vele kilo's mosselen (200 in totaal) nu klaargemaakt in de keuken en buiten opgediend, net zoals Vulperhorst het vorig jaar deed.

Het mosselfestijn op zaterdag 19 en zondag 20 augustus gaat overigens wel door. Een van de twee zittingen op zondag is al volgeboekt.