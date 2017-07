Chinese muzikantjes te gast in Winterswijk

WINTERSWIJK BRINKHEURNE - Een complete invasie van Winterswijk door Chinezen. Een muzikale inval wel te verstaan, want zeventig kinderen en begeleiders zijn met hun orkest te gast in de Achterhoekse plaats.

De Chinese kinderen vinden het leuk om op te treden, maar ze zijn ook benieuwd naar Nederlandse jongeren. En ze vinden het nog leuker om samen muziek te maken met de jeugdleden van Excelsior. Ze kunnen elkaar niet verstaan, ze kunnen elkaars schrift niet lezen, maar het notenschrift is wel hetzelfde. Excelsior gaat in oktober op tegenbezoek naar China.

Eerder bezocht een Chinees orkest ook Winterswijk, afgelopen februari. Omdat Excelsior juni haar 110–jarig bestaan vierde stappen in oktober 78 orkestleden en slagwerkers van Excelsior in het vliegtuig, voor een concertreis naar China. Excelsior is als enige Nederlandse orkest uitgenodigd om deel te nemen aan het prestigieuze Internationale Nanjing muziekfestival.