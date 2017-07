Autistische jongen (11) wordt extreem gepest: 'Hij zit onder de blauwe plekken'

MILLINGEN AAN DE RIJN - Een vader uit Millingen aan de Rijn is ten einde raad. Zijn autistische zoon wordt continu gepest en getreiterd in het dorp, er is zelfs met een brommer over hem heen gereden. 'Hij zit onder de blauwe plekken. Dit duurt al zeven jaar, ik ben het helemaal zat.'

Zoon Stefan, om wie het gaat, heeft een autistische stoornis waardoor hij op het speciaal onderwijs zit. 'Hij heeft heel veel moeite met contacten maken. Af en toe komt hij thuis en denkt hij nieuwe vrienden te hebben gemaakt. Maar die 'vrienden' maken foto's van Stefan en maken hem dan compleet belachelijk op sociale media', zegt de vader emotioneel. 'Ik weet dat hij vaak anders reageert dan 'normale kinderen', maar dit pestgedrag vinden wij niet normaal.' Vader Harry plaatste daarom zijn verhaal in een lokale Facebook-groep. Gedrag 'normaal' De vader is al bij wat ouders van de pestkoppen aan de deur geweest. Zij zijn volgens hem allesbehalve meewerkend en staan hem soms zelfs uit te lachen. 'Het valt me op dat ik gewoon niet serieus word genomen. Dan weet ik gelijk van wie ze het hebben.' Ondertussen begint Stefan het pestgedrag 'normaal' te vinden. 'Hij zegt: dan laat ik ze even pesten en dan loop ik weer door. Het is heel erg dat hij dit gedrag normaal begint te vinden.' Heft in eigen hand Volgens de man moet het niet lang meer duren. 'Ik als vader sta op het punt rare dingen te gaan doen en de consequenties te aanvaarden. Dat ik er eentje van zijn fiets trek, voor zijn kop sla en thuis rustig op de politie ga wachten.' De politie kan maar weinig doen volgens vader. 'Het is geen prioriteit en de wijkagent kan toch weinig doen. Aangifte doen is ook lastig omdat ik geen namen heb.' Vader Harry hoopt dat het zover niet komt en dat Stefan snel normaal kan spelen en leven in Millingen. Dorpsgenoten reageren massaal op het bericht en spreken schande van de pesterijen. 'Mijn hart doet elke keer weer zeer als ik dit soort dingen weer zie of lees', zegt een vrouw onder het bericht. Wilma meent dat 'de jeugd geen respect meer heeft'.