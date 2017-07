Vrouw gewond bij steekpartij, dader voortvluchtig

Foto: Jordi Deckert

'S-HEERENBERG - Een 26-jarige vrouw is zondagmorgen gewond geraakt bij een steekpartij in 's-Heerenberg. Ze is met onbekende verwondingen naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht. De dader is voortvluchtig.

De steekpartij was in een woning aan de Plantsoensingel Noord. Slachtoffer en dader kregen ruzie, waarbij de vrouw is gestoken. De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Ook is de politie op zoek naar camerabeelden van de omgeving.