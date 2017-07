Achterhoekse langeafstandsfietser doodgereden in België, automobilist gevlucht

LOCHEM - In de nacht van vrijdag op zaterdag is een Achterhoekse langeafstandsfietser doodgereden in het Belgische Froidchapelle. De Lochemse Wieler Club De Paaschberg bevestigt het overlijden van de man. De automobilist die de man doodreed is gevlucht.

Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen was het slachtoffer al overleden, zo meldt de Vlaamse website Het Laatste Nieuws. De Belgische politie is een onderzoek gestart.

Zware tocht van 1000 kilometer

De Achterhoekse fietser nam deel aan de Transcontinental Race, een fietstocht van 1000 kilometer. De deelnemers zijn gestart in het Belgische Geraardsbergen en finishen in het Griekse Meteora. De zware race vereist volgens de organisatoren bijzondere zelfredzaamheid, navigatietechnieken en uithoudingsvermogen.

'Niet te bevatten'

Volgens Wieler Club De Paaschberg zijn de gebeurtenissen niet te bevatten. Volgens de club kwamen er al een tijd geen signalen binnen via zijn tracker, waarmee zijn voortgang was te volgen. De fietser was volgens de club 'enorm bezig met zijn lange afstandstochten, waarvoor hij enorm veel trainde en waarin hij volledig opging.'

Diep geschokt, maar race gaat door

De organisatie van de Transcontinental Race wil in het belang van het politieonderzoek niets zeggen, maar zegt in een bericht op Facebook weten diep geschokt te zijn over het overlijden. De race gaat desondanks wel door: 'Het is belangrijk dat we de wensen van Frank en zijn familie respecteren. We hebben van zijn vrouw begrepen dat hij zou hebben gewild dat de race zou doorgaan.'