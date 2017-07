Politie schiet bij aanhouding in Groenlo

GROENLO - De politie heeft zaterdag in Groenlo een waarschuwingsschot gelost bij de aanhouding van een man die op een internationale opsporingslijst staat.

Een agent reed op zijn vrije zaterdag over de Twenteroute bij Groenlo. Rond 16.30 uur trok een over de weg slingerende auto zijn aandacht. Hij belde zijn collega's van de meldkamer en gaf het kenteken door. De auto zou al enige tijd moeten zijn uitgevoerd naar het buitenland, maar reed gewoon over de N18.

Dienstdoende agenten lieten het voertuig stoppen en controleerden de inzittenden, daarbij bleek de bijrijder internationaal gesignaleerd te staan. Nadat de agenten hem mededeelden dat hij mee moest naar het bureau nam de man de benen. De agenten (ook die eigenlijk een vrije dag had) zetten de achtervolging in. Daarbij lost één van de dienstdoende agenten een waarschuwingsschot.

De man bleef vluchten, maar werd uiteindelijk in de kraag gevat toen hij een hek over wilde klimmen. Hij is ingesloten in het arrestantencomplex in Doetinchem. Wat de man op zijn kerfstok heeft is niet bekend gemaakt.