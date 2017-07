Opnieuw problemen met straatverlichting Brummen

BRUMMEN - Het euvel leek na anderhalve maand eindelijk te zijn verholpen, maar meerdere straten in Brummen zitten opnieuw in het donker door een storing aan de straatverlichting.

Medewerkers van netbeheerder Liander hebben deze week geprobeerd de storing te verhelpen en dat leek te zijn gelukt. 'Vrijdag sprong de straatverlichting eindelijk aan, maar de pret was van korte duur. Om 23.40 uur sprongen ze weer uit', zegt wijkbewoner Hendrik Jan Bloemen enigszins teleurgesteld.

Al anderhalve maand

De storing begon eind juni, sindsdien zaten bewoners van de Mezenstraat, de Leeuwerikstraat en de Cortenoeverseweg en de Baron van Sytzemastraat 's avonds laat in het donker. Volgens de gemeente ging het om een ondergrondse stroomstoring.

Kastje-muur

Bloemen nam zaterdag opnieuw contact op met Liander, maar die verwees hem door naar de gemeente. 'De gemeente moet kennelijk eerst formeel opdracht geven voor een reparatie. Of ik contact op wilde nemen met de gemeente. Je wordt van het kastje naar de muur gestuurd', zegt Bloemen.

Opvallend is dat slechts gedeelten van de straat zijn getroffen. 'Dat is al eens een keer eerder gebeurd, het zit hier kennelijk raar in elkaar.'

