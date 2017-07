NUNSPEET - Er zijn zaterdagavond meerdere autokraken gepleegd bij een parkeerplaats aan de Elspeterweg in Nunspeet.

De ruiten van meerdere geparkeerde auto's zijn ingeslagen. Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt.

Volgens de politie moeten de inbraken zijn gepleegd tussen 21.30 uur en 22.00 uur. Agenten onderzoeken de zaak.