'Gezellig met alle boeren hier juichen': zo jubelde Doetinchem voor Oranjevrouwen

Foto: Omroep Gelderland

DOETINCHEM - Doordat de Oranjeleeuwinnen vrijdagavond in Doetinchem de halve finale van het EK voetbal bereikten op de Vijverberg, was het één groot feest in de Achterhoekse stad. Vooral bij de fanzone op de IJsselkade was het een mooi feestje; het bier vloog door de lucht en er werd flink gedanst en gesprongen.

Het feestje begon 's middags al toen duizenden fans op de IJsselkade een warming-up hielden voor de wedstrijd. Met optredens werd het publiek vermaakt en dat ging uitstekend. Daarna was het voor de meeste fans tijd om koers te maken richting stadion De Vijverberg. Dat gebeurde in één grote oranje stoet. 'Lege glazen door de lucht' Op de IJsselkade, waar nog altijd honderden supporters op een groot scherm naar de wedstrijd keken, ging het tijdens de wedstrijd helemaal los. Het feestje was het grootst bij de 2-0. 'Ja, kijk eens naar de grond, naar al die lege glazen. Die gingen op dat moment door de lucht, het was echt schitterend, zo vertelt een van de fans. 'Op de Vijverberg spookt het altijd' Maar dat de Oranjeleeuwinnen zouden winnen van Zweden stond eigenlijk al vast, zei één van de Doetinchemse fans. 'Ik had het al wel verwacht. Op de Vijverberg spookt het altijd, dus ik had wel verwacht dat de dames veel zouden scoren en zouden winnen.' Verwacht deze fan dan ook dat 'we' Europees kampioen gaan worden? 'Dat is een moeilijke vraag, maar als het aan mij ligt wel. Ja zeker!'